¿Nuevo ciclón? Zona de baja presión frente a Oaxaca podría evolucionar en próximos días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Pacífico, localizada aproximadamente a 420 kilómetros al sur de Bahías de Huatulco, Oaxaca, debido a su posible evolución a ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, y 60% en los próximos 7 días. La información fue compartida la tarde de este 15 de octubre de 2025, con corte a las 18:00 horas.

Aunque aún no representa peligro inmediato para las costas mexicanas, las autoridades monitorean su evolución, ya que podría intensificarse al final de la semana. Este tipo de sistemas suelen traer lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en regiones del sur y occidente del país, en caso de acercarse al litoral.