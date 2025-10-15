Nueva sanción para migrantes: EE.UU. advierte de multa de 5 mil dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que toda persona que cruce ilegalmente la frontera hacia territorio estadounidense enfrentará consecuencias severas, incluyendo una multa de 5 mil dólares.

En un video difundido en sus redes sociales oficiales, el vocero del gobierno estadounidense enfatizó: "Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias".

El mensaje es parte de una campaña cuyo objetivo es desalentar los cruces no autorizados desde México.