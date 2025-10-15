Nueva sanción para migrantes: EE.UU. advierte de multa de 5 mil dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que toda persona que cruce ilegalmente la frontera hacia territorio estadounidense enfrentará consecuencias severas, incluyendo una multa de 5 mil dólares.
En un video difundido en sus redes sociales oficiales, el vocero del gobierno estadounidense enfatizó: "Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias".
El mensaje es parte de una campaña cuyo objetivo es desalentar los cruces no autorizados desde México.
La medida forma parte de nuevas acciones migratorias implementadas por el gobierno de EE.UU., tras un incremento en los flujos migratorios en la región.
