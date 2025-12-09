Nueva planta de Nissan en Aguascalientes generará más de 5 mil empleos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aguascalientes dio un nuevo paso como potencia automotriz global con el arranque oficial de la ampliación de la planta Nissan A1, proyecto estratégico que permitirá la fabricación de un nuevo modelo de pick-up, el primero ensamblado en este estado, además de generar más de cinco mil empleos entre directos e indirectos.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó el acto protocolario, donde destacó que esta expansión reafirma el liderazgo de Aguascalientes en la industria automotriz internacional, gracias al talento local, la infraestructura especializada y la confianza de empresas globales como Nissan.

“Esta ampliación fortalece el liderazgo de Aguascalientes a nivel internacional. Aquí se desarrolla tecnología de punta y se crean nuevas oportunidades para las familias. Lo que hoy vemos es fruto del trabajo de nuestra gente y del compromiso de empresas globales que confían en Aguascalientes”, expresó la mandataria estatal.

El nuevo proyecto contempla la construcción de una nave industrial de más de 120 mil metros cuadrados, diseñada para albergar las líneas de ensamble del nuevo modelo de pick-up, lo que representa también un salto tecnológico y logístico para la marca japonesa en México.

Según autoridades estatales, la ampliación permitirá la generación de mil 300 empleos directos y al menos cuatro mil indirectos, impulsando no solo el desarrollo económico, sino también el crecimiento de proveedores y servicios asociados al sector.

Por su parte, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, reconoció que el éxito de las plantas en Aguascalientes se debe en gran parte a la calidad y profesionalismo del personal local.

“Todos estos logros demuestran el valor de la gente que tenemos en Aguascalientes y que hacen la diferencia; tenemos que estar fuertes para afrontar el futuro y seguir siendo más competitivos en México y en el mundo”, subrayó.