Nueva moneda de 20 pesos llegará por 200 años de la Independencia en la Mar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto para la emisión de una moneda conmemorativa por el 200 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar, la cual tendrá un valor nominal de 20 pesos y entrará en vigor este jueves 18 de diciembre.

La información fue difundida tras la publicación oficial del decreto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, donde se establecen las características físicas, materiales y simbólicas de la nueva moneda conmemorativa.

De acuerdo con el documento, la moneda será bimetálica, de forma dodecagonal, con un diámetro de 30 milímetros, y estará compuesta por dos aleaciones: una para su parte central y otra para el anillo perimétrico. En el anverso llevará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

En el reverso se incluirá un diseño alusivo al 200 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar, con la denominación “$20”, la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo” y la leyenda “1825–2025”, además de elementos de seguridad como imagen latente y microtexto.

El decreto señala que el hecho histórico conmemorado corresponde al 23 de noviembre de 1825, cuando la Armada de México logró la rendición del último reducto español en la fortaleza de San Juan de Ulúa, consolidando así la independencia nacional por la vía marítima.

Será el Banco de México el encargado de definir el diseño final del reverso y de autorizar su acuñación, la cual podrá iniciar una vez concluidos los procesos técnicos establecidos en el decreto.

