Nueva marcha de la Generación Z sacudirá CDMX este 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de una primera jornada que terminó en tensión, disturbios y confrontaciones, la Generación Z ha vuelto a convocar una movilización nacional para exigir justicia y seguridad.

La protesta está programada para este lunes 20 de noviembre a las 11:00 horas, iniciando nuevamente desde el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo capitalino. Se prevé que el esquema se replique en más de 50 ciudades, como ocurrió en la jornada anterior.

La primera movilización reunió a miles de personas, con una notable presencia de adultos mayores y ciudadanos críticos de las actuales administraciones. Aunque el trayecto fue en su mayoría pacífico, los incidentes estallaron en la Plaza de la Constitución, donde encapuchados derribaron las vallas colocadas frente a Palacio Nacional.

El enfrentamiento con las fuerzas del orden dejó un saldo de 100 policías lesionados, 20 civiles heridos y 20 detenidos, además de otras 20 personas presentadas por faltas administrativas. Algunas organizaciones civiles denunciaron que algunos manifestantes no han sido localizados y pidieron apoyo ciudadano para recabar evidencias que ayuden a encontrarlos.