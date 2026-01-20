Nueva credencial de salud dará acceso a IMSS, ISSSTE y Bienestar

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial busca garantizar el derecho constitucional a la salud y facilitar la atención sin importar la institución de afiliación.

La tarjeta permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, Pemex y las Fuerzas Armadas. La versión física funcionará como identificación, mientras que la digital estará disponible a partir de abril, a través de una aplicación móvil.

La credencial incluirá nombre, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, además de códigos QR para validar la derechohabiencia, identificar la institución correspondiente y ubicar la unidad médica más cercana. También contendrá datos como tipo de sangre, donación de órganos y contacto.

Clark adelantó que, conforme avance la digitalización, el sistema permitirá agendar citas y elegir unidades médicas, incluso fuera del domicilio del paciente, como parte del proceso de universalización del sistema de salud.

“La credencial del Servicio Universal de Salud le da visibilidad al derecho a una atención universal, gratuita y de calidad para todas y todos los mexicanos”, concluyó el subsecretario.