"Nuestro amor y corazón": Caifanes envía mensaje a familias de víctimas por explosión de pipa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En un emotivo momento durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza, el vocalista de Caifanes, Saúl Hernández, dedicó un mensaje solidario a las víctimas de la explosión de gas registrada recientemente en la Ciudad de México.
"Queremos mandar un saludo muy solidario, un abrazo muy fuerte, para las víctimas de la explosión de gas. Desgraciadamente, murieron varios. A las familias de los fallecidos les mandamos nuestro amor y corazón con todo el cariño", expresó ante miles de asistentes.
La tragedia a la que hace referencia el artista ocurrió días atrás en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó, provocando varias muertes y múltiples lesionados, entre ellos la bebé Jazlyn, quien lucha por su vida tras sufrir quemaduras graves.
El gesto de Saúl Hernández fue recibido con aplausos por el público presente, evidenciando la sensibilidad del grupo hacia los acontecimientos que han marcado al país en los últimos días.
