Noviembre traerá lluvias de meteoros visibles desde Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cielo nocturno de noviembre ofrecerá un espectáculo astronómico para quienes disfrutan de observar fenómenos naturales: las lluvias de meteoros Táuridas y Leónidas estarán activas durante este mes y se verán en Michoacán y otras partes de México.

Las primeras en aparecer serán las Táuridas del Sur y del Norte, activas entre el 4 y el 12 de noviembre. Aunque su ritmo es bajo —entre cinco y diez meteoros por hora—, se distinguen por generar ocasionalmente bólidos, es decir, meteoros muy brillantes también conocidos como “bolas de fuego”. Sin embargo, la visibilidad podría verse afectada por la luz lunar durante esos días.

Por su parte, las Leónidas alcanzarán su punto máximo entre la madrugada del 17 y el amanecer del 18 de noviembre, cuando su radiante se eleva en el cielo a partir de las 2:00 a.m. Este enjambre podría producir entre 10 y 15 meteoros por hora bajo cielos despejados. Las condiciones serán más favorables, ya que la Luna estará en fase menguante rumbo a la nueva.

Aunque este año no se esperan tormentas meteóricas intensas, las Leónidas siguen siendo de las lluvias más esperadas debido a su historial de espectáculos celestes impresionantes.

RYE-