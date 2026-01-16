NOTAM de la FAA no afecta vuelos ni operaciones aéreas en México: SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Notice to Airmen (NOTAM) emitido recientemente por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos es de carácter preventivo y no implica restricciones ni afectaciones para la aviación civil en México.

De acuerdo con la dependencia federal, el aviso no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. En este sentido, la SICT subrayó que no existen implicaciones operativas ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional, ni para aerolíneas u operadores mexicanos.

La SICT precisó que, conforme a la información proporcionada por la FAA, el NOTAM fue emitido exclusivamente para operadores civiles de Estados Unidos, incluyendo aerolíneas y pilotos de ese país, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores estadounidenses.