“Nosotros no decimos mentiras”; Sheinbaum reconfirma que Simón Levy está detenido

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó que Simón Levy no se encuentra en Washington, sino detenido en Lisboa, Portugal.

Durante su encuentro con medios, Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y aclaró que no se trata de un asunto central para su agenda. Sin embargo, aprovechó para señalar que la información original sobre el caso provino del propio Levy.

En este sentido, la mandataria recordó: "Lo que pasa es que nos preguntaron aquí 'oiga, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington, ¿dónde está?', dijimos, 'bueno, de acuerdo con el gabinete de seguridad está en Portugal y fue detenido'".

Y añadió: "Ayer presentamos el documento de la policía de Portugal de que en efecto fue detenido. Y luego ya para colmo en las redes salió un mensaje que estaba en Washington, y era el restaurante más conocido de Portugal".

“Nosotros no decimos mentiras, la información vino de él; quien le dio vuelo a esto fueron algunos medios, algunos conductores. Siempre vamos a decir la verdad, y si algún día nos equivocamos, también se reconocerá”, finalizó.