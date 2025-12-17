Noroña recibe su tarjeta del Bienestar y celebra: "Feliz Feliciano"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, mostró su alegría tras recibir su tarjeta del Bienestar, uno de los apoyos del gobierno mexicano para personas en situación de vulnerabilidad.
A través de sus redes sociales, Noroña celebró el recibo de la tarjeta con el mensaje: “¡Feliz Feliciano!”, destacando su satisfacción con este beneficio.
Usuarios en redes sociales, como Facebook, respondieron al post de Noroña, felicitándolo por recibir su tarjeta y expresando comentarios positivos.
Algunos usuarios, compartieron sus felicitaciones y destacaron que los programas del gobierno son para todos.
Además, varios manifestaron estar disfrutando de los beneficios que estos programas ofrecen, comentando con entusiasmo que "disfrutaban como en mi hogar" y "En todo su derecho Sr. Gerry".
RYE-