¿Noroña recibe propina de 17 mil pesos en YouTube?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gerardo Fernández Noroña, actual senador por Morena, ha convertido su canal de YouTube en una fuente paralela de ingresos, generando más de 87 mil pesos en el mes de agosto mediante aportaciones voluntarias conocidas como “Super Chats”.
Durante una transmisión el legislador sorprendió al revelar que recibió más de 17 mil pesos en una sola aportación. Esta función de YouTube permite a los usuarios destacar sus mensajes mediante pagos que, en el caso del senador, llegan a montos considerables gracias a una comunidad digital activa que lo sigue diariamente en temas de política y coyuntura nacional.
Aunque los Super Chats son legales para los creadores de contenido, su uso por parte de un servidor público activa una discusión jurídica y ética. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7, fracción II, establece que los funcionarios no deben recibir regalos ni compensaciones que puedan representar un beneficio personal vinculado a su cargo.
Algunos especialistas en ética pública han alertado que estas “propinas digitales” podrían cruzar esa línea. El legislador, sin embargo, no ha informado si reporta estos ingresos ante el SAT ni si existe pronunciamiento oficial por parte de la Cámara de Senadores o la Secretaría de la Función Pública sobre la compatibilidad de esta actividad con su cargo.
El proceso es simple: durante una transmisión en vivo, los usuarios pueden hacer clic en el ícono de dólar, seleccionar una cantidad y escribir un mensaje. A mayor aportación, mayor visibilidad y duración del mensaje en pantalla.
En muchos casos, esta interacción ha permitido a creadores de contenido construir modelos económicos sólidos. Sin embargo, tratándose de servidores públicos, la frontera entre ingresos personales legítimos y beneficios derivados del cargo se vuelve difusa y, hasta ahora, legalmente ambigua.
