¿Noroña recibe propina de 17 mil pesos en YouTube?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gerardo Fernández Noroña, actual senador por Morena, ha convertido su canal de YouTube en una fuente paralela de ingresos, generando más de 87 mil pesos en el mes de agosto mediante aportaciones voluntarias conocidas como “Super Chats”.

Durante una transmisión el legislador sorprendió al revelar que recibió más de 17 mil pesos en una sola aportación. Esta función de YouTube permite a los usuarios destacar sus mensajes mediante pagos que, en el caso del senador, llegan a montos considerables gracias a una comunidad digital activa que lo sigue diariamente en temas de política y coyuntura nacional.