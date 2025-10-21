Noroña pide licencia en el Senado para ir a Palestina; regresa el 2 de noviembre, asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó este martes que se ausentará del Senado de la República durante nueve días para realizar una visita a Palestina. Informó que viajará la noche del miércoles 22 de octubre y regresará el próximo 2 de noviembre, motivo por el cual solicitó una licencia temporal a su cargo legislativo.

En conferencia con medios de comunicación, Fernández Noroña explicó que, aunque podría haberse ausentado sin licencia formal, consideró “lo correcto” presentarla ante el pleno, ya que “hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo” y su viaje no sería compatible con las sesiones del Senado. Aseguró que su decisión no tiene trasfondo político ni está relacionada con las recientes críticas en su contra.

Detalló que el boleto de avión fue cubierto por Emiratos Árabes Unidos como un gesto de reconocimiento por su solidaridad con la causa palestina. Señaló que su visita incluye reuniones con autoridades del pueblo palestino, así como recorridos por asentamientos y zonas afectadas por el conflicto. También prevé escalas diplomáticas en Jordania y Emiratos.

“El genocidio continúa, el bloqueo alimentario también; no podía seguir postergando este viaje”, expresó el legislador, quien afirmó que su presencia busca visibilizar la situación humanitaria en la región. Dijo estar dispuesto a entrar a Gaza si así lo solicita la Autoridad Palestina, aunque reconoció que sería un acto de riesgo.