Nombran a nueva especie de luciérnaga en honor a María Sabina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva especie de luciérnaga descubierta en el Bosque de Chapultepec fue nombrada Photinus mariasabinae, en homenaje a la curandera mazateca María Sabina, figura emblemática de la sabiduría ancestral y la conexión espiritual con la naturaleza.
El nombre fue elegido a través de una votación ciudadana organizada en la plataforma Plaza Pública, de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), como parte de un ejercicio de ciencia participativa.
Este proceso se realizó del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, y los tres nombres más votados fueron: María Sabina, Malinalli Tenepal e Irene Elena Motts Beal.
El anuncio fue realizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), en coordinación con la ADIP, la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), y el Instituto de Ecología de la UNAM, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Este ejercicio busca reconocer el papel de las mujeres en la preservación del conocimiento, la vida y la biodiversidad, y también resaltar la importancia de su legado histórico y espiritual.
La elección de María Sabina refuerza esta visión, al vincular la ciencia con las raíces culturales del país.
Con el nombre ya definido, el equipo científico iniciará el proceso para registrar formalmente la especie ante la comunidad académica internacional.
RYE-