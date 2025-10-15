Nombran a nueva especie de luciérnaga en honor a María Sabina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva especie de luciérnaga descubierta en el Bosque de Chapultepec fue nombrada Photinus mariasabinae, en homenaje a la curandera mazateca María Sabina, figura emblemática de la sabiduría ancestral y la conexión espiritual con la naturaleza.

El nombre fue elegido a través de una votación ciudadana organizada en la plataforma Plaza Pública, de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), como parte de un ejercicio de ciencia participativa.

Este proceso se realizó del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, y los tres nombres más votados fueron: María Sabina, Malinalli Tenepal e Irene Elena Motts Beal.