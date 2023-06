Nombra AMLO a André Georges Foullon titular de Aduanas de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nombró nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México al general de división diplomado de Estado Mayor retirado, André Georges Foullon Van Lissum, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo.

"Para que tengan antecedentes, cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final por ser una gente recta, honesta, preparada. (…) Necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y no haya evasión fiscal", señaló AMLO este miércoles en conferencia de prensa.

El presidente destacó que el ingreso de las aduanas es superior a un billón de pesos y constituye alrededor del 15 por ciento del presupuesto nacional, por lo que es necesario proteger estos recursos que se destinan en acciones para beneficio del pueblo.