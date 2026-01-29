“No vendo cigarros sueltos”; el origen de la tendencia de TikTok

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos días, la frase “No vendo cigarros sueltos… bueno, no vendes pero véndeme uno” se ha vuelto viral en redes. Sin embargo, detrás del meme hay una historia de adicción y superación.

El audio viral proviene del podcast ANIMUS, episodio 20, titulado “Para entender mejor al adicto”, en el que Fernando Núñez, exadicto rehabilitado, narra cómo su compulsión lo llevó a cometer un delito que resultó en dos años y medio de prisión. La frase que hoy muchos repiten por diversión corresponde solo a un fragmento de su testimonio, recortado de manera dramática.