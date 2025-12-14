‘No tienen cultura del pan’: chef internacional desata furia por comentario sobre el pan mexicano

La frase encendió las redes sociales. Críticos gastronómicos, chefs, panaderos y usuarios comunes reaccionaron con indignación, recordando la riqueza de la tradición panadera mexicana, que incluye el bolillo, la telera y las emblemáticas tortas.

La indignación no solo respondió a lo dicho, sino a la contradicción con el concepto que Green Rhino promovía: pan artesanal, ingredientes locales y respeto por las tradiciones mexicanas. El hecho de que su creador despreciara públicamente uno de los alimentos más comunes y queridos, desató el debate.

Algunos usuarios también criticaron que alguien proveniente de una cultura panadera más limitada se atreviera a juzgar una tradición tan diversa como la mexicana. Otros señalaron que, irónicamente, Green Rhino ya enfrentaba críticas por no cumplir normas básicas de seguridad.

Consultados por Tonatiuh Higareda, los reconocidos panaderos Tania Medina, Cardín González Foyo y Aldo Saavedra explicaron que en México existen harinas de calidad, aunque muchas panaderías utilizan producto estandarizado debido a factores económicos y al impacto del Tratado de Libre Comercio.

Afirmaron que importar harinas europeas no es viable para todos, pero que eso no significa que el pan mexicano sea inferior. “Tenemos talento, ingredientes y tradición. Nuestro pan es diferente, no peor”, comentó Saavedra.