‘No tienen cultura del pan’: chef internacional desata furia por comentario sobre el pan mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La panadería ‘Green Rhino’ fue presentada como una de las aperturas más esperadas en la capital del país. Su fundador, el chef Richard Hart, llegaba con prestigio internacional, tras colaborar con René Redzepi en Copenhague y revolucionar la panadería en Europa. Pero la emoción duró poco: un audio filtrado en redes sociales lo mostró despreciando al pan mexicano, y en particular, al bolillo.
En el audio, Hart supuestamente afirma:
“Voy a abrir la mejor panadería en CDMX… Sabes, en México realmente no tienen una cultura del pan, hacen tortas horrendas de pan industrial.”
La frase encendió las redes sociales. Críticos gastronómicos, chefs, panaderos y usuarios comunes reaccionaron con indignación, recordando la riqueza de la tradición panadera mexicana, que incluye el bolillo, la telera y las emblemáticas tortas.
La indignación no solo respondió a lo dicho, sino a la contradicción con el concepto que Green Rhino promovía: pan artesanal, ingredientes locales y respeto por las tradiciones mexicanas. El hecho de que su creador despreciara públicamente uno de los alimentos más comunes y queridos, desató el debate.
Algunos usuarios también criticaron que alguien proveniente de una cultura panadera más limitada se atreviera a juzgar una tradición tan diversa como la mexicana. Otros señalaron que, irónicamente, Green Rhino ya enfrentaba críticas por no cumplir normas básicas de seguridad.
Consultados por Tonatiuh Higareda, los reconocidos panaderos Tania Medina, Cardín González Foyo y Aldo Saavedra explicaron que en México existen harinas de calidad, aunque muchas panaderías utilizan producto estandarizado debido a factores económicos y al impacto del Tratado de Libre Comercio.
Afirmaron que importar harinas europeas no es viable para todos, pero que eso no significa que el pan mexicano sea inferior. “Tenemos talento, ingredientes y tradición. Nuestro pan es diferente, no peor”, comentó Saavedra.
Desde el siglo XVI, el pan ha estado presente en la vida cotidiana de México. Regiones enteras han desarrollado variedades propias, como la concha, el pan de muerto, la rosca de reyes o el cuernito.
Afirmaciones como que “el pan dulce mexicano ni es pan, es pastel” o que el bolillo es “horrendo” fueron calificadas como ofensivas y desinformadas, lo que terminó por fracturar la imagen que Green Rhino intentaba construir.
BCT