No tengo la menor duda de que seré presidente de México, asegura Marcelo Ebrard

#ÚLTIMAHORA



"Estoy preparado y estoy buscando la candidatura por el partido en el que estoy militando, por la causa que yo he defendido", me dijo el canciller Marcelo Ebrard.



"Estoy seguro que puedo y voy a ganar esta encuesta. No tengo la menor duda" https://t.co/jN7U6rrnzl pic.twitter.com/NEIYKylhII