‘No tendrán que gastar’: Sheinbaum promete apoyo total a víctimas del accidente en Oaxaca

Salina Cruz, Oaxaca (MiMorelia.com).- Durante una visita al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las personas lesionadas tras el accidente ocurrido en la región están recibiendo atención médica en diferentes hospitales de Oaxaca, y que se activaron apoyos inmediatos para sus familias.

Apoyo económico y acompañamiento

Sheinbaum indicó que las familias afectadas recibirán un primer apoyo económico de 30 mil pesos, con el objetivo de que no tengan que erogar gastos inmediatos durante los primeros días posteriores al incidente. Además, se está brindando apoyo funerario y logístico, así como atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, servidores de la Nación y autoridades estatales.

“Este apoyo es para que, dentro de esta situación tan trágica, las familias no tengan que preocuparse por gastos inmediatos. También habrá un acompañamiento constante en cuanto se determinen las causas por parte de la Fiscalía”, declaró la mandataria.

Atención médica y traslados

La presidenta visitó los hospitales del ISSSTE en Tehuantepec, el ISSSTE estatal en Salina Cruz y el Hospital General del IMSS, donde se concentran varios de los lesionados. Confirmó que algunos pacientes fueron trasladados a hospitales en la capital de Oaxaca y, de ser necesario, serán enviados a la Ciudad de México.

“No hay necesidad de comprar medicamentos por fuera; estamos apoyando en todo lo que requieran”, aseguró ante los cuestionamientos por parte de familiares sobre la falta de insumos médicos. “Hay personal de la Comisión de Víctimas y de la Secretaría de Gobernación que permanecerá con las familias.”

Investigación y mensaje presidencial

Respecto al sitio del accidente, Sheinbaum explicó que aún se encuentra bajo inspección por parte de peritos, mientras que su prioridad como presidenta ha sido visitar a las personas afectadas.

“Nosotros estamos atendiendo a las personas, su dolor, su preocupación”, subrayó. Añadió que será en las próximas horas cuando se emita un informe oficial con detalles sobre la causa del accidente.