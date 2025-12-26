¡No sube la gasolina! Aseguran que seguirá por debajo de los 24 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) informaron este jueves que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina continuará vigente, por lo que no se prevén incrementos en el precio del combustible regular a partir de enero de 2026.
De acuerdo con el comunicado conjunto número 70, ambas dependencias federales señalaron que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, no impactará el precio final para los consumidores.
La estrategia, implementada desde el 1 de marzo de 2025, establece que el precio de la gasolina con octanaje menor a 91 (gasolina regular) debe mantenerse por debajo de los 24 pesos por litro, como parte de un pacto voluntario con empresarios gasolineros.
Según el comunicado, el acuerdo fue coordinado por diversas instituciones del gobierno federal con el objetivo de evitar fluctuaciones bruscas en el precio del combustible, un insumo clave para la movilidad y el transporte en el país.
Entre las instancias involucradas se encuentran:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Comisión Nacional de Energía
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Aunque el IEPS se actualiza cada año conforme a la inflación, la SHCP aclaró que no se modificará el esquema actual del subsidio ni habrá ajustes que repercutan directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
“La actualización del IEPS no afectará la Estrategia en ninguno de sus elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”, señalaron.
En estados como Michoacán, donde miles de familias dependen del uso cotidiano del automóvil o transporte público, esta medida ayuda a contener la inflación en productos básicos y servicios, al evitar alzas en los costos de traslado y distribución.
