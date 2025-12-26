¡No sube la gasolina! Aseguran que seguirá por debajo de los 24 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) informaron este jueves que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina continuará vigente, por lo que no se prevén incrementos en el precio del combustible regular a partir de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado conjunto número 70, ambas dependencias federales señalaron que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, no impactará el precio final para los consumidores.

La estrategia, implementada desde el 1 de marzo de 2025, establece que el precio de la gasolina con octanaje menor a 91 (gasolina regular) debe mantenerse por debajo de los 24 pesos por litro, como parte de un pacto voluntario con empresarios gasolineros.