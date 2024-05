¿No sabes cómo? Así puedes pedir tu reembolso para los boletos de los Jonas Brothers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Jonas Brothers, tuvieron que reprogramar sus conciertos en la Ciudad de México, debido a problemas de salud.

Fue por medio de un comunicado que la agrupación estadounidense, informó que no podrán presentarse en las fechas establecidas originalmente en la CDMX y Monterrey, pues su hermano Nick Jonas contrajo influenza.

Las fechas que tenían programas en México, eran cuatro donde estarían 3 y 4 de mayo en la Arena CDMX y el 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey, como parte de su gira “Celebrating Five Albums”.

“Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México”, comentó el cantante en un video en su Instagram.