"No quiero excusas"; regaña AMLO a funcionarios por falta de medicina

Colima (MiMorelia.com).- Este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), regañó a algunos funcionarios por la falta de medicina que hay en el país.

Durante su visita a este estado para presentar el Pla de Apoyo a Colima, AMLO urgió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a poner fin a este problema que persiste desde hace meses.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema de abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, dijo.

Y añadió: “No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos”.

¿Qué pasó en el abasto de medicamentos?

A la llegada de Andrés Manuel al poder, éste en su papel de titular del Ejecutivo fijó una política para no abastecerse de medicamentos por medio de las mismas empresas de administraciones anteriores.

La propuesta de AMLO fue la de importar y distribuir los medicamentes por el propio gobierno, lo que ha traído, en parte, problemas de desabasto.

Durante su visita a Colima, el mandatario nacional reconoció el problema y llamó a las autoridades a atenderlo con urgencia.