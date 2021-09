No quiero estatuas mías, ni mi nombre en calles: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su testamento está asentado que no quiere que se hagan estatuas y tampoco que su nombre sea puesto en calles, hospitales o escuelas.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”.

De acuerdo con el presidente la mejor manera de rendir homenaje a ciertos personajes o líderes es siguiendo su ejemplo.

“Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a un dirigente, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolo en piedra, lo más importante es eso”.