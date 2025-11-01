¿No puedes transferir? Usuarios reportan caída del sistema SPEI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la tarde de este sábado 1 de noviembre, usuarios en todo el país reportaron fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que ha impedido realizar o recibir transferencias bancarias de forma normal, tanto en aplicaciones móviles como en plataformas web.

Aunque el problema se volvió tendencia en redes sociales, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Banco de México (Banxico), responsable del sistema SPEI, ni de las principales instituciones financieras.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes comenzaron a incrementarse a partir del mediodía. Las fallas estarían concentradas en los siguientes rubros:

95% en transferencias de fondos (envío o recepción).

5% en pagos electrónicos.

3% en accesos a portales web bancarios.

Los usuarios señalaron problemas para completar operaciones incluso entre cuentas del mismo banco, así como transferencias interbancarias.

Aunque la mayoría de las instituciones bancarias no ha hecho declaraciones formales, HSBC y NU reconocieron a través de redes sociales la intermitencia del servicio y recomendaron a sus usuarios verificar más tarde sus movimientos. Aún no se ha informado cuánto tiempo podría tardar en restablecerse el sistema por completo.

Expertos en seguridad bancaria recomiendan no realizar múltiples intentos de transferencia, ya que esto podría generar duplicados o errores de validación. En su lugar, se aconseja esperar a que el sistema SPEI se estabilice.

Asimismo, se sugiere consultar las redes sociales oficiales de tu banco para verificar actualizaciones del servicio.

mrh