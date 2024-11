¿No pudiste asistir? Te decimos como ver el Corona Capital en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se lleva a cabo el festival Corona Capital 2024, donde se presentarán diferentes artistas de talla mundial, así que si no pudiste conseguir un boleto, te decimos dónde lo puedes ver gratis.

A diferencia de otras ocasiones, el festival contará con una transmisión en vivo y gratis, para que puedas disfrutarlo desde la comunidad de tu casa, y así no te pierdas ninguna banda como Shaw Mendes, Empire of The Sun, Paul McCartney, entre otros.

Existen tres opciones en donde puede ver el festival, aquí te las dejamos:

Facebook: Festival Corona Capital

TikTok: Corona Capital MX

YouTube: Corona Capital

Aunque debes tener en cuenta que la transmisión empieza 15 minutos antes del primer artista, así ten en cuenta los horarios y escenario para saber en qué momento va a tocar tu banda favorita.