“No me dejó sola”: chofer de Didi esperó una hora a chica varada en aeropuerto de Chihuahua

Chihuahua (MiMorelia.com).- Una joven pasajera que llegó de madrugada al aeropuerto de Chihuahua vivió un momento angustiante al quedarse incomunicada tras apagarse su celular, sin poder contactar al conductor de DiDi que la esperaba.

A pesar de la lluvia y el cierre del aeropuerto, el chofer, Edgardo, decidió esperarla una hora en la carretera, encendiendo luces para que ella pudiera reconocerlo.

En testimonio compartido a través de redes sociales, Melissa Ordoñez relató que el conductor no sólo no canceló el viaje, sino que lo hizo por empatía:

“Tengo una hermana que viaja mucho… no quería que usted se quedara aquí sola”, le dijo Edgardo, quien no cobró más por la espera.

Melissa contó lo que le pasó en su perfil de Facebook:

"Anoche llegué de madrugada al aeropuerto y al salir ya no había transportes!

Cuando pedí un Didi y aceptaron mi viaje, se apagó mi celular y ya no supe si si me iban a recojer por qué los didis no entran al aeropuerto,o se cancelaba mi viaje automático por qué mi CEL se apagó, me estuve un hora esperando afuera del aeropuerto (por qué lo cierran)

Y vi de lejos a alguien que me hacía cambio de luces, y afuera literal ya no había nadie solo yo! Nisiquiera los de la guardia!

Entonces pensé acaso será mi Didi, jaja pero dije naa no creo que haya esperado una hora a que saliera, y seguía haciendo cambio de luces! Entonces imprudentemente como normalmente soy, decidí caminar hacia el carro jajaja afuera del aeropuerto! Y cuando me acerque me dice.- Melissa??

Y le dije si, apoco me espero toda la hora aquí, y me dijo, si por qué vi que ya no había nadie y no quise cancelarle el viaje por qué si no en qué se iba a ir 🥹🥹 y espere a que me viera hacerle el cambio de luces!!

Me subí y me llevo a mi destino.

Muchas gracias señor Edgardo por qué pude llegar con bien a casa, gracias a su nobleza!

Espero llegué a el este post y sepa que me hizo creer que aún quedan personas buenas en el mundo!".