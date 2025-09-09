"No importa" responde Sheinbaum a Perú tras moción de persona non grata

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, respondió a la reciente moción del Congreso de Perú que busca declararla persona non grata, al afirmar que no ha intervenido en los asuntos internos del país sudamericano.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que su postura se basa en una visión de derechos y solidaridad, luego de haber recibido al abogado de Pedro Castillo, a quien considera víctima de un golpe de Estado en diciembre de 2022.

“No es una agresión. Recibí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado”, expresó la mandataria electa, al recalcar que su apoyo no implica una intromisión.

Sheinbaum sostuvo que, pese a la reacción del Congreso peruano, su gobierno mantendrá la misma política exterior impulsada por la actual administración federal, basada en la defensa de los principios de asilo y autodeterminación de los pueblos.

“Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. En este caso, como en el de Ecuador, mantenemos el mismo criterio”, afirmó, en referencia al rompimiento de relaciones con ese país tras la irrupción a la embajada mexicana en Quito.

Finalmente, subrayó que su postura no cambiará a pesar de las decisiones que se tomen en el Congreso peruano: “Entonces, no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, concluyó.