No hubo amenazas previas en desaparición de mineros en Concordia: García Harfuch

Durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que, por instrucciones presidenciales, no se detendrán las labores de búsqueda y que todas las instituciones federales de seguridad participan tanto en la localización como en la investigación del caso.

El funcionario explicó que no existe un número específico de elementos asignados exclusivamente a este hecho, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen un despliegue reforzado en la región, donde incluso se ha identificado la operación de una célula criminal y a uno de sus líderes, quien también es buscado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se tenían antecedentes de amenazas contra los trabajadores ni contra la empresa minera para la que laboraban. García Harfuch indicó que el caso se investiga como una sola acción delincuencial, que podría estar relacionada con un esquema de extorsión a gran escala.

Asimismo, señaló que hasta el momento se desconoce si la empresa presentó formalmente una denuncia por la desaparición, y que se dará seguimiento a la posible intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en caso de que exista algún vínculo internacional.

