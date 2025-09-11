No habrá vuelos en el AICM durante desfile militar por maniobras aéreas

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJ) suspenderá despegues y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas, con motivo del desfile aéreo militar por la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

De acuerdo con el boletín oficial, la medida busca garantizar la seguridad operacional durante las maniobras aéreas de las fuerzas armadas que participan en el desfile patrio. Las operaciones se reanudarán al concluir dicho evento.

La suspensión fue dispuesta por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y comunicada mediante el NOTAM A6215/25, a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos, ya que algunos itinerarios podrían presentar ajustes.

Esta acción fue acordada de forma coordinada entre la AFAC, SENEAM, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el propio aeropuerto capitalino.

SHA