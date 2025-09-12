No habrá incrementos en accesos a museos del INBAL en 2026: Secretaría de Cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura federal aclaró que las tarifas de ingreso a los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no tendrán ningún incremento en 2026, como parte de la reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos.

En el comunicado se especifica que la actualización de cuotas aplicará únicamente a visitantes extranjeros no residentes en México, en el caso de los museos y zonas arqueológicas que se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Para las y los mexicanos, así como para los extranjeros residentes con documentación vigente, las tarifas permanecerán sin cambios. Se mantendrán, además, los descuentos establecidos en la Ley Federal de Derechos.

La Secretaría recordó que continuarán vigentes las excepciones de pago para estudiantes y maestros con credencial oficial, menores de 13 años, adultos mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidad y comunidades indígenas que acrediten residencia en localidades cercanas a los sitios patrimoniales. También conservarán gratuidad los pasantes e investigadores autorizados por el INAH, así como la entrada libre para mexicanos y residentes todos los domingos del año.

Finalmente, se subrayó que los recintos culturales y patrimoniales de México mantienen uno de los costos de acceso más bajos a nivel internacional, lo que permite ampliar la participación y disfrute de la riqueza cultural del país.

RYE