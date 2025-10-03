No habrá aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna: Zaldivar

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La reforma a la Ley de Amparo no implicará la pérdida de derechos adquiridos ni afectará juicios en curso, aseguró el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, al explicar que las modificaciones se enfocan únicamente en aspectos procesales y no tienen efectos retroactivos.

En conferencia de prensa, Zaldívar sostuvo que, en un acto de respeto institucional y diálogo entre poderes, se sugerirá a los legisladores realizar ajustes al Artículo Primero Transitorio de la reforma para dejar claro que las etapas procesales concluidas no se verán afectadas y que los actos que ya causaron estado, como suspensiones otorgadas, seguirán vigentes.

“Nos permitimos sugerir respetuosamente, y si así lo estiman conveniente, a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad”, señaló el exministro presidente de la Suprema Corte.

Entre las recomendaciones, se plantea establecer expresamente que la Ley de Amparo es una ley procesal, lo cual, si bien ya es conocido en el ámbito jurídico, tendría un valor pedagógico importante para una mayor comprensión por parte de la ciudadanía.

Zaldívar también propuso que el texto de la reforma deje claro que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos, y que cada actuación en un juicio se rige por la norma vigente al momento de realizarse, evitando así cualquier interpretación que implique retroactividad.

Finalmente, subrayó que las etapas procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello afecte derechos adquiridos, en apego a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).