¡No era panza! Mujer escondía productos bajo la ropa y es descubierta [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue sorprendida robando en una tienda Soriana de Plaza Loreto, en Puebla, fingiendo estar embarazada para ocultar productos debajo de su ropa. El momento quedó registrado en video y se ha viralizado en redes sociales.

En el clip se observa cómo al menos cuatro empleadas confrontan a la mujer, quien intentó simular un embarazo usando una sudadera holgada para ocultar diversos artículos de cuidado personal. La mujer fue acorralada junto a unas máquinas de peluches, donde le sacaron varios productos más.

“Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos”, se escucha decir entre risas a quien graba el video, mientras las empleadas forcejean para recuperar lo robado.