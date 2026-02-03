¡No era panza! Mujer escondía productos bajo la ropa y es descubierta [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue sorprendida robando en una tienda Soriana de Plaza Loreto, en Puebla, fingiendo estar embarazada para ocultar productos debajo de su ropa. El momento quedó registrado en video y se ha viralizado en redes sociales.
En el clip se observa cómo al menos cuatro empleadas confrontan a la mujer, quien intentó simular un embarazo usando una sudadera holgada para ocultar diversos artículos de cuidado personal. La mujer fue acorralada junto a unas máquinas de peluches, donde le sacaron varios productos más.
“Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos”, se escucha decir entre risas a quien graba el video, mientras las empleadas forcejean para recuperar lo robado.
Las trabajadoras retuvieron a la mujer hasta que arribó una patrulla de la policía estatal, que la trasladó ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.
¿Qué es el robo fardero?
El robo fardero se refiere a la acción de sustraer productos de manera intencional ocultándolos bajo la ropa u otros objetos. En México, este delito puede castigarse con hasta tres años de prisión o con una multa económica, dependiendo del estado.
mrh