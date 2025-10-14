No entienden: autos pasan vías pese a claxon del tren, en NL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido por redes sociales muestra el momento en que varios conductores en Monterrey, Nuevo León, cruzaron las vías del tren de forma imprudente, ignorando por completo el sonido del claxon y la proximidad de la locomotora.

La grabación fue realizada por el propio maquinista del tren, quien captó cómo al menos tres vehículos intentaron ganarle el paso a la máquina, que ya se aproximaba a velocidad considerable.

La acción estuvo a punto de provocar un accidente grave, ya que el tren no pudo frenar de inmediato.

De acuerdo con la publicación hecha por Azteca Noticias, los hechos ocurrieron recientemente en la capital de Nuevo León y se han viralizado como ejemplo de la falta de cultura vial y de prevención que puede derivar en tragedias.