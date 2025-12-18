¡No dejes que los gastos decembrinos te agobien! Checa estos consejos de la Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de diciembre, los trabajadores esperan con ansias las gratificaciones típicas de la temporada, como el aguinaldo. Sin embargo, estos recursos también suelen ser destinados a los gastos de las celebraciones decembrinas, como la cena de Navidad, intercambios, y viajes, lo que podría desajustar las finanzas personales.

Para ayudar a los consumidores a evitar gastos innecesarios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunas recomendaciones clave a través de la edición de diciembre de la Revista del Consumidor. Según la dependencia, la clave para mantener un control adecuado de los gastos es la planificación de un presupuesto detallado, priorizando los gastos esenciales y posponiendo aquellos que no son urgentes.

Recomendaciones de la Profeco:

Establecer un presupuesto claro: La Profeco sugiere crear un plan que permita determinar con antelación en qué se va a gastar, especialmente en esta temporada de alto consumo. Esto incluye desde los regalos hasta los gastos de comida y entretenimiento. A la par, se debe registrar el gasto real para evaluar los hábitos de consumo. Evitar la compra impulsiva: Un consejo fundamental es comparar precios antes de hacer una compra para asegurar que se adquiera lo más conveniente. Además, es crucial pedir y guardar los recibos de compra, que deben contener información detallada sobre el producto y el vendedor. Precaución con las tarjetas de crédito: La Profeco recomienda tener especial cuidado al usar tarjetas de crédito, ya que son préstamos que generan intereses. Se debe evitar gastar más de lo que se tiene disponible y asegurar que las compras estén dentro del presupuesto previsto. Ajustar los gastos: En el ejercicio del presupuesto, se sugiere que los consumidores ajusten la cantidad de dinero que planean gastar, y se identifiquen los gastos que pueden ser eliminados o postergados.

El objetivo de estas recomendaciones es evitar que los hogares terminen el año con deudas adicionales que compliquen su situación económica en el inicio del nuevo año. Así, la Profeco invita a todos los consumidores a tomar decisiones informadas y responsables durante estas fiestas decembrinas.

SHA