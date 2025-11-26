No decimos “qué padre” porque es patriarcal; decimos “que es importante”: funcionaria

Más allá del debate sobre el lenguaje, el encuentro dejó ver avances concretos del IMM en materia de apoyo a las mujeres. González Robinson informó que para 2025 el programa Fortalecimiento a Madres Estudiantes alcanzará una cobertura récord, beneficiando a 125 mujeres con una inversión de 1.5 millones de pesos. Este esquema contempla apoyo económico, acompañamiento emocional y vinculación con oportunidades laborales mediante la Bolsa Violeta.

Además, se presentó el nuevo programa Fortalecimiento a Madres Cuidadoras de Infancias con Autismo, con una inversión inicial de 350 mil pesos para beneficiar a 50 mujeres.

“Queremos que las mujeres tengan opciones reales, acompañamiento, y también que reflexionemos sobre cómo hablamos de nosotras mismas”, concluyó González Robinson.