No decimos “qué padre” porque es patriarcal; decimos “que es importante”: funcionaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Christa González Robinson, se pronunció en contra de frases cotidianas como “¡Qué padre!”, al considerarlas representaciones del lenguaje patriarcal.
Durante la presentación del programa de amadrinamiento para mujeres privadas de su libertad, González Robinson corrigió a un reportero que elogió la iniciativa diciendo “qué padre”. Su respuesta, clara y contundente, no pasó desapercibida:
Más allá del debate sobre el lenguaje, el encuentro dejó ver avances concretos del IMM en materia de apoyo a las mujeres. González Robinson informó que para 2025 el programa Fortalecimiento a Madres Estudiantes alcanzará una cobertura récord, beneficiando a 125 mujeres con una inversión de 1.5 millones de pesos. Este esquema contempla apoyo económico, acompañamiento emocional y vinculación con oportunidades laborales mediante la Bolsa Violeta.
Además, se presentó el nuevo programa Fortalecimiento a Madres Cuidadoras de Infancias con Autismo, con una inversión inicial de 350 mil pesos para beneficiar a 50 mujeres.
“Queremos que las mujeres tengan opciones reales, acompañamiento, y también que reflexionemos sobre cómo hablamos de nosotras mismas”, concluyó González Robinson.
RPO