¡No caigas! Esta es una de las tantas maneras de estafa por teléfono

Es común que en México llamen insistentemente y uno creyendo que se trata de algo importante contesta, pero te dejamos la experiencia de este usuario para que no caigas:

Me contactó un hombre para decirme que me hablaba de parte de Citibanamex acerca de mi tarjeta de crédito X, con terminación X. Aquí lo interesante es que ellos sabían que tarjeta de crédito tenía, y cuál era su terminación. Algo normal en llamadas de bancos. Me dijeron que habían detectado que mucha gente al pasarse a la tarjeta nueva "Simplicity" la cual es una tarjeta que no paga anualidad, dicha gente había cancelado sus otras tarjetas para dejar de pagar anualidad en ellas, y me dijeron hasta la cantidad que estaba pagando por anualidad con mi tarjeta.

Lo que me ofrecían era una reposición de mi tarjeta de crédito actual, sin ningún cambio en crédito, ni en nada, la única diferencia es que la reposición no tendría anualidad, y como mi contrato actual especificaba anualidad, tendría que firmar nuevo contrato cuando me entregaran la nueva tarjeta. Hasta aquí normal. Pero me dijeron que me iban a mandar un ejecutivo a mi domicilio, lo cual se me hizo raro, ya que en el banco te hacen ir a sucursal con el mínimo pretexto. Pero aquí empieza lo peor, en ningún momento me pidieron ningún dato personal.

Y cuando me dicen que vendrá un ejecutivo, me empiezan a decir mi dirección registrada con ellos y me preguntaron que si podrían ir al otro día en alguno de 3 horarios disponibles. Decidí aceptar, puesto que hasta el momento no me habían solicitado ningún dato (ya los tenían). Al final en eso quedamos, y me causó curiosidad que ahora la tarjeta de crédito que tenía, ya no cobrara anualidad, así que me puse a buscar en la página de Citibanamex si las condiciones habían cambiado, o alguna promoción y no la encontré.

Para todo esto me dijeron que lo único que iba a necesitar era mostrar mi INE, para poder recibir la nueva tarjeta en persona, firmar el nuevo contrato, y tener a la mano mi anterior (actual) tarjeta de crédito. La mayoría de los fraudes bancarios suelen ser por teléfono, no en persona, por eso es que decidí esperar a que llegaran y ver si algo me parecía raro, simplemente no proseguir. Quedamos el día de hoy a medio día.

Unos minutos antes de la hora, me marcan de nuevo del teléfono 55 3905 6528 y al contestar me dicen que se comunican de CitiBanamex, y que, para confirmar la cita, que su compañero ya se encontraba afuera de mi domicilio, y que no colgara la llamada para activar la tarjeta. Me mencionó el nombre completo del ejecutivo que me atendería para que lo identificara, el nombre que proporcionó es: "Edson Aldair Hernandez Rivera".

Bajo a recibirlo y es un joven vestido de la misma forma que verías a un ejecutivo en la sucursal, con su gafete de Citibanamex, el cual me muestra con el mismo nombre que me mencionaron por teléfono. Con el teléfono en mano discretamente le tomé una foto a la identificación. Decidí que lo que haría es que si solo me entregaban una tarjeta y los documentos parecían oficiales, firmaba, recibía la tarjeta y ya. Pero que si me pedían por cualquier cosa mostrar mi tarjeta anterior, negaría que la tuviera a la mano o algo así.