No caigas: el SAT desmiente rumor de impuesto al aguinaldo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circuló la versión de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaría un nuevo impuesto sobre el aguinaldo a partir de este año. La noticia provocó preocupación entre trabajadores y sindicatos; sin embargo, autoridades federales confirmaron que esta información es falsa.

De acuerdo con información verificada por Infodemia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta octubre de 2025 no existe ninguna iniciativa, reforma ni disposición oficial que modifique la manera en que se grava el aguinaldo.

El SAT reiteró que no se ha aprobado ningún nuevo impuesto relacionado con esta prestación. La confusión, explicó la dependencia, surgió a partir de publicaciones virales que aseguraban falsamente que el gobierno federal comenzaría a retener parte del aguinaldo como un nuevo tributo.

Desde 2014, el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que los aguinaldos están exentos de impuestos “hasta el equivalente al salario mínimo general de 30 días”. Es decir, solo cuando el monto recibido supera esa cantidad, el excedente paga ISR, tal como ha ocurrido en los últimos años.

La SHCP recordó que la legislación vigente no ha sido modificada y no existe ninguna propuesta para imponer un gravamen adicional. Por lo tanto, los trabajadores pueden tener la certeza de que su prestación se mantendrá sin cambios durante este cierre de año.