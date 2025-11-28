México

¡No caigas! CFE desmiente supuesto beneficio para adultos mayores

Circulan rumores sobre descuentos en CFE para adultos mayores y personas con discapacidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez escuchaste que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga descuentos en el recibo de luz para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad? La información ha circulado con fuerza en redes sociales, despertando esperanzas y, al mismo tiempo, dudas. La empresa paraestatal rompe el silencio y aclara la verdad detrás de este rumor.

Desde hace meses, publicaciones no oficiales han difundido que presentar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permitiría obtener tarifas reducidas en el servicio eléctrico. Sin embargo, la CFE, a través de su portal oficial, desmintió categóricamente esta información.

“La CFE no ofrece descuentos especiales para adultos mayores, personas con discapacidad o pensionados”, responde la institución en su sección de preguntas frecuentes. “Las tarifas domésticas cuentan con un subsidio gubernamental que se aplica automáticamente en el cálculo del recibo, beneficiando a todos los usuarios residenciales”.

A pesar de que la CFE no contempla este beneficio, la credencial del INAPAM continúa siendo una herramienta poderosa de ahorro para millones de personas. Entre los descuentos reales disponibles, se encuentran:

  • Pago de predial (30% al 50%, según el estado).

  • Descuentos en farmacias, ópticas, laboratorios y supermercados.

  • Tarifas especiales en transporte público y servicios educativos o culturales.

  • Promociones en tiendas de ropa, artículos del hogar y restaurantes.

Estos beneficios dependen del convenio entre INAPAM y empresas privadas o instancias gubernamentales estatales y municipales, por lo que se recomienda consultar los listados oficiales actualizados de descuentos por entidad.
