¡No caigas! CFE desmiente supuesto beneficio para adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez escuchaste que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga descuentos en el recibo de luz para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad? La información ha circulado con fuerza en redes sociales, despertando esperanzas y, al mismo tiempo, dudas. La empresa paraestatal rompe el silencio y aclara la verdad detrás de este rumor.