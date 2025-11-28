¡No caigas! CFE desmiente supuesto beneficio para adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez escuchaste que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga descuentos en el recibo de luz para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad? La información ha circulado con fuerza en redes sociales, despertando esperanzas y, al mismo tiempo, dudas. La empresa paraestatal rompe el silencio y aclara la verdad detrás de este rumor.
Desde hace meses, publicaciones no oficiales han difundido que presentar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permitiría obtener tarifas reducidas en el servicio eléctrico. Sin embargo, la CFE, a través de su portal oficial, desmintió categóricamente esta información.
Pago de predial (30% al 50%, según el estado).
Descuentos en farmacias, ópticas, laboratorios y supermercados.
Tarifas especiales en transporte público y servicios educativos o culturales.
Promociones en tiendas de ropa, artículos del hogar y restaurantes.
