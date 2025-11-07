Nissan lidera ventas de autos en México; marcas chinas muestran crecimiento récord

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios meses con cifras a la baja, la industria automotriz mexicana muestra señales de recuperación. De enero a octubre de 2025 se han vendido 1,204,923 vehículos ligeros nuevos, de acuerdo con cifras del INEGI.

Aunque el sector no ha alcanzado los niveles históricos de 2016 —cuando se superaron los 1.6 millones de unidades vendidas—, el comportamiento actual refleja una tendencia de mejora, con un repunte del 6.0% en octubre respecto al mismo mes de 2024. El crecimiento acumulado anual es de 0.1%.

El ranking de ventas en lo que va del año lo lidera Nissan, con una participación del 18.2%, seguida de General Motors (13.2%) y Volkswagen (11.5%). Le siguen Toyota (8.5%), KIA (7.5%), Mazda (7.0%) y Stellantis (5.9%).