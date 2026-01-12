Nieve, vientos extremos, lluvias y suspensión de clases: así impacta el Frente Frío 27

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó saldo blanco tras los efectos del Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal en gran parte del país. Aunque las condiciones han sido adversas, no se han registrado víctimas hasta el momento.
Las autoridades indicaron que se han presentado lluvias intensas, vientos de hasta 107.9 km/h en el Golfo de México y caída de nieve en el norte y centro del país.
Tabasco: Acumulados de lluvia de hasta 116 mm en Tacotalpa.
Chiapas: 113 mm en Pichucalco.
Veracruz: Rachas extremas de viento en la Bahía Norte.
Coahuila y Durango: Activación de albergues temporales en Saltillo, Ramos Arizpe, Parras y otras comunidades.
Tamaulipas: Suspensión de clases en 26 municipios del sur.
Chihuahua y Durango: Brigadas municipales supervisan zonas con riesgo de congelamiento en caminos.
Nuevo León: Se monitorean zonas con presencia de hielo; CFE trabaja en restablecer energía.
Oaxaca y Tabasco: Atención a encharcamientos y afectaciones menores en vías de comunicación.
Zacatecas: Se atendieron reportes de granizadas y árboles caídos.
El Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene en alerta, y exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y mantenerse informada a través de canales oficiales.
