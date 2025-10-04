Niegan amparo a contralmirante vinculado a red de huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia penal, negó la suspensión definitiva al contralmirante Fernando Farías Laguna, con lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) podrá detenerlo en cualquier momento, al estar acusado de participar en una red de corrupción vinculada al robo de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal.

Farías Laguna, quien se encuentra prófugo de la justicia, promovió un amparo para evitar su captura por delitos relacionados con delincuencia organizada con fines de desvío en el sector energético. En su defensa, sus abogados argumentaron que la FGR entregó un expediente incompleto, motivo por el cual no se presentó a su audiencia inicial el pasado 1 de octubre.

La audiencia fue reprogramada para el 20 de octubre, pero la jueza determinó que la suspensión provisional ya no tiene justificación legal, abriendo paso para que la FGR ejecute la orden de aprehensión.

El contralmirante es sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, lo que ha intensificado el escrutinio sobre presuntos vínculos entre altos mandos navales y operaciones ilegales en el manejo de recursos estratégicos como los hidrocarburos.