Niegan amparo a César Duarte; sigue preso en el penal del Altiplano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal desechó el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con el que buscaba impugnar una presunta privación ilegal de la libertad.
La resolución fue informada este martes 23 de diciembre y estuvo a cargo del juez Alejandro Latorre Lozano, quien determinó dejar sin efectos la demanda debido a que el quejoso no ratificó formalmente el amparo ante la autoridad correspondiente.
De acuerdo con el fallo, Duarte Jáquez no acudió a validar ni confirmar los señalamientos contenidos en su solicitud de garantías, requisito indispensable para que el recurso legal pudiera continuar su curso.
Actualmente, el exmandatario estatal se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, donde permanece bajo la medida de prisión preventiva.
Fue el pasado 13 de diciembre cuando la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso, luego de su detención ocurrida el 8 de diciembre de 2025 en el estado de Chihuahua.
César Duarte es investigado por un presunto fraude superior a los 70 millones de pesos, recursos que, según las indagatorias, habrían sido desviados mediante supuestos apoyos económicos dirigidos al sector ganadero.
La FGR sostiene que el exgobernador habría participado en un esquema de lavado de dinero, utilizando el Sistema Financiero Mexicano para mover recursos de origen ilícito y aparentar legalidad en operaciones realizadas durante su gestión como titular del Poder Ejecutivo estatal.
Las investigaciones continúan en curso y el exfuncionario permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
