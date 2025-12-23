Niegan amparo a César Duarte; sigue preso en el penal del Altiplano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal desechó el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con el que buscaba impugnar una presunta privación ilegal de la libertad.

La resolución fue informada este martes 23 de diciembre y estuvo a cargo del juez Alejandro Latorre Lozano, quien determinó dejar sin efectos la demanda debido a que el quejoso no ratificó formalmente el amparo ante la autoridad correspondiente.

De acuerdo con el fallo, Duarte Jáquez no acudió a validar ni confirmar los señalamientos contenidos en su solicitud de garantías, requisito indispensable para que el recurso legal pudiera continuar su curso.

Actualmente, el exmandatario estatal se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, donde permanece bajo la medida de prisión preventiva.