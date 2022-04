Niega AMLO que Adán Augusto haga actos de campaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha estado visitando entidades de la República como parte de sus funciones y con el objetivo de llevar a cabo las actividades de la agenda de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que el titular de Segob trabaja en asuntos de beneficio para la nación, por lo que no participa en actos de campaña o promoción.

"Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta (de Revocación de Mandato). No va a mítines. Él, para que se tranquilicen y se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia. […] Que no se confundan, él no está haciendo campaña", subrayó.