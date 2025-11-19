¡Ni vales ni regalos! Lo que debes saber sobre tu aguinaldo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que el pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable de todas las personas trabajadoras en México. En ningún caso dicho pago puede sustituirse por mercancías, vales, fichas, obsequios u otro tipo de “pago” que pretenda reemplazar el dinero efectivo.
Según el Ley Federal del Trabajo (LFT), en su Artículo 87, “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios … tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo”.
Asimismo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que el aguinaldo se entiende como “el pago de al menos 15 días de salario que se da a una persona trabajadora por 1 año de servicio. Si trabajaste menos de 1 año, tienes derecho al pago de una parte proporcional del aguinaldo”.
La LFT fija como fecha límite antes del 20 de diciembre de cada año para que el patrón entregue este derecho.
Además, la PROFEDET advierte que, en caso de incumplimiento, la persona trabajadora tiene hasta un año para presentar la queja correspondiente ante las instancias laborales competentes.
La PROFEDET informa que, ante una empresa que pretenda entregar el aguinaldo en vales, mercancías o mediante algún pago distinto al dinero efectivo, se trata de un incumplimiento de ley y la trabajador o trabajadora puede presentar su reclamación.
Verifica que el pago te sea entregado en efectivo o mediante depósito/transferencia en tu nombre, sin que se te cobre comisión por ello.
Confirma que el monto sea, al menos, de 15 días de salario si has trabajado el año completo, o la parte proporcional si no.
Conserva recibos de salario, contrato o cualquier documento que acredite tu relación laboral.
Si notas retraso, sustitución indebida del pago o falta total, contacta a la PROFEDET para orientación.
SHA