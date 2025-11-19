¡Ni vales ni regalos! Lo que debes saber sobre tu aguinaldo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que el pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable de todas las personas trabajadoras en México. En ningún caso dicho pago puede sustituirse por mercancías, vales, fichas, obsequios u otro tipo de “pago” que pretenda reemplazar el dinero efectivo.

¿Qué establece la ley?

Según el Ley Federal del Trabajo (LFT), en su Artículo 87, “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios … tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo”.

Asimismo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que el aguinaldo se entiende como “el pago de al menos 15 días de salario que se da a una persona trabajadora por 1 año de servicio. Si trabajaste menos de 1 año, tienes derecho al pago de una parte proporcional del aguinaldo”.

¿Cuándo se debe recibir y cómo?

La LFT fija como fecha límite antes del 20 de diciembre de cada año para que el patrón entregue este derecho.

Además, la PROFEDET advierte que, en caso de incumplimiento, la persona trabajadora tiene hasta un año para presentar la queja correspondiente ante las instancias laborales competentes.

¿Qué hacer si no te lo pagan o lo sustituyen indebidamente?