Ni todes ni elles: Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que convierte a esta entidad en la primera del país en prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los planteles educativos, tanto públicos como privados con validez oficial. La medida obliga a las autoridades escolares a fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español.

El dictamen fue impulsado por el diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), quien defendió que esta reforma busca evitar el “empobrecimiento y desvirtuación” del idioma en las aulas. En sus redes sociales, el legislador celebró la aprobación con un mensaje contundente:

“¡Lo logramos! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. [...] Sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’. ¡Sentido común sobre ideología!”