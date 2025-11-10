¡Ni FIFA se salva! Hacienda limita exenciones fiscales rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han delimitado las exenciones fiscales y aduaneras que se otorgarán únicamente a los organizadores oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026, con el fin de evitar abusos y garantizar el cumplimiento de la legislación fiscal vigente.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la dependencia, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la FIFA para definir las condiciones fiscales aplicables solo a quienes participen directamente en la organización y celebración del evento deportivo.

Las facilidades fiscales derivan de una Garantía Gubernamental otorgada en 2018 por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual comprometía exenciones por un periodo de 10 años a favor de la FIFA, sus subsidiarias, proveedores y contratistas, con el objetivo de asegurar que México fuera designado como sede mundialista.