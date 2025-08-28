Niño y su tío fueron por los útiles y un rayo los mató, en Veracruz

Las Choapas, Veracruz (MiMorelia.com).- Una tragedia conmocionó al municipio de Las Choapas, Veracruz, a días del regreso a clases. Un niño de 11 años y su tío de 44 murieron tras ser alcanzados por un rayo en medio de una tormenta eléctrica cuando regresaban a su comunidad.

De acuerdo con familiares, ambos habían acudido a la cabecera municipal para comprar los útiles escolares del menor.

El lunes por la tarde emprendieron el camino de regreso, pero fueron sorprendidos por la tormenta mientras caminaban por un sendero rural.

La descarga eléctrica fue fulminante y les arrebató la vida de manera inmediata.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió al amanecer del martes, cuando campesinos que se dirigían a sus labores encontraron la escena.

Relataron que el niño aún cargaba la mochila con sus útiles intactos, símbolo de los planes interrumpidos, mientras que la ropa del adulto mostraba daños por el impacto del rayo.