Niño de 7 años se quema al intentar reto viral en Yucatán

Mérida, Yucatán (MiMorelia.com).- Un menor de siete años, identificado como Dante G., resultó con quemaduras de tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo luego de intentar replicar el reto viral conocido como “Fire Challenge”, el cual consiste en rociarse alcohol y prenderse fuego mientras se graba en video o se transmite en vivo.

El incidente ocurrió la semana pasada en la colonia Amapola de Mérida. En un primer momento, el padre del niño informó que las lesiones se debieron a un accidente con un encendedor cerca de un motor de gasolina; sin embargo, más tarde confirmó que su hijo intentó reproducir el reto difundido en redes sociales.

Gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau IAP, en coordinación con el Gobierno del Estado, Dante fue trasladado al Shriners Children’s Hospital en Galveston, Texas, especializado en el tratamiento de quemaduras graves.