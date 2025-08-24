Niño de 2 años muere en su fiesta de cumpleaños, en Ciudad Juárez, Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como un festejo infantil terminó en tragedia el pasado sábado en Ciudad Juárez, donde un niño de apenas 2 años perdió la vida tras ahogarse en una alberca durante su fiesta de cumpleaños.

El incidente ocurrió en un salón de eventos de la colonia Revolución Mexicana, ubicado en el cruce de las calles Julio Acosta y Máximo Castillo.

De acuerdo con la versión de la madre a las autoridades, el menor estuvo fuera de su vista por alrededor de dos horas antes de ser encontrado flotando en el agua.

Aunque paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio, ya no fue posible salvarle la vida al pequeño.

La Fiscalía de Chihuahua informó que abrió una investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

