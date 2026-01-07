Niña de 10 años da a luz en Chiapas; su salud es grave, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una niña de apenas 10 años de edad se encuentra hospitalizada de gravedad luego de dar a luz en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El caso ha generado indignación nacional, al evidenciar una posible situación de abuso sexual infantil y omisión de autoridades o familiares.
De acuerdo con información publicada por Publimetro, la menor fue ingresada inicialmente al Hospital de la Mujer, acompañada por un joven de 18 años de edad que se presentó como su pareja y supuesto padre del bebé. Sin embargo, debido a complicaciones severas derivadas del parto, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de las Culturas, donde su estado de salud es reportado como grave.
Entre las complicaciones médicas reportadas se encuentran lesiones internas severas, que ponen en riesgo la vida de la menor. El bebé también nació con complicaciones y se encuentra bajo vigilancia médica.
Fue un trabajador social del hospital quien alertó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, lo que activó una carpeta de investigación. El joven que se identificó como pareja de la menor presuntamente se dio a la fuga tras el parto, por lo que las autoridades ya buscan su localización y posible responsabilidad penal.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre la persistencia de embarazos infantiles en zonas vulnerables y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a niñas y adolescentes.
