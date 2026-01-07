Niña de 10 años da a luz en Chiapas; su salud es grave, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una niña de apenas 10 años de edad se encuentra hospitalizada de gravedad luego de dar a luz en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El caso ha generado indignación nacional, al evidenciar una posible situación de abuso sexual infantil y omisión de autoridades o familiares.

De acuerdo con información publicada por Publimetro, la menor fue ingresada inicialmente al Hospital de la Mujer, acompañada por un joven de 18 años de edad que se presentó como su pareja y supuesto padre del bebé. Sin embargo, debido a complicaciones severas derivadas del parto, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de las Culturas, donde su estado de salud es reportado como grave.